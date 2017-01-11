Тренер Джейкобса: Я большой фанат Головкина, он — джентльмен. Но 18 марта я не хочу знать, кто он такой
Тренер «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) Андре Розье признался в симпатии к следующему сопернику своему подопечного — чемпиону WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (36−0, 33 КО).
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«Этого молодого человека зовут Дэниэл Джейкобс. Я зову его своим сыном. И у него был самый сложный бой в жизни (с раком), и все что после этого — просто прогулка по парку. Прогулка по парку в прямом смысле, так как он никого не боится. И когда он выйдет на ринг 18 марта, он покажет всем тем, кто в него не верил, чего он на самом деле стоит. Мы будем усердно работать и тренироваться.
Я большой фанат Головкина). Он ведет себя почтительно, он — джентльмен. Но 18 марта я не хочу знать, кто он такой. Мне он не будет нравиться 18 марта, но возможно после боя я к нему начну относиться с симпатией. Жду боя, — цитирует Розье официальная группа GGG ВКонтакте.
Между тем его коллега Абель Санчес также поблагодарил Джейкобса за проявленное джентельменство. Тренер Головкина добавил, что оба боксера обладают высоким процентом нокаутов и поэтому
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
Сам Головкин назвал американца своим сильнейшим соперником, добавив, что им нужно выявить лучшего в дивизионе. Джейкобс со своей стороны заявил, что намерен шокировать мир и в ринге за него будут говорить его кулаки.
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