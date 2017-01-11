Санчес: У Головкина и Джейкобса процент нокаутов выше 90. Можно смело предположить, что кто-то будет нокаутирован
Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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«В первую очередь хочу поблагодарить Дэнни Джейкобса за его джентельменство по отношению к нам. Два с половиной года назад он выиграл титул, и первое, что он сказал, было то, что он не был еще готов к боям с элитой. Он говорил про то, что ему нужны бои по 10−12 раундов. И
У нас есть два боксера, у которых процент нокаутов выше 90. Можно смело предположить, что
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
Напомним, Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. В декабре прошло года казахстанский боксер получил соответствующий сертификат от авторов Книги рекордов Гиннесса.
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