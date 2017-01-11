Санчес: У Головкина и Джейкобса процент нокаутов выше 90. Можно смело предположить, что кто-то будет нокаутирован

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«В первую очередь хочу поблагодарить Дэнни Джейкобса за его джентельменство по отношению к нам. Два с половиной года назад он выиграл титул, и первое, что он сказал, было то, что он не был еще готов к боям с элитой. Он говорил про то, что ему нужны бои по 10−12 раундов. И по-моему он упоминал Головкина. Как только бой Головкин — Джейкобс стал обязательным, он стал говорить как должен говорить чемпион, выражая свое желание сразиться.

У нас есть два боксера, у которых процент нокаутов выше 90. Можно смело предположить, что кто-то будет нокаутирован. Я думаю мы с Андре (Розье — тренер Джейкобса) понимаем серьезность и важность этого боя в среднем весе для бокса. Я знаю, что еще будет много сказано слов, но это все ради промоушна и того, чтобы оба лучших боксера предоставили всем нам отличное шоу, — приводит слова Санчеса официальная группа GGG ВКонтакте.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан в США телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

Напомним, Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса. В декабре прошло года казахстанский боксер получил соответствующий сертификат от авторов Книги рекордов Гиннесса.

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