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https://sport.mail.ru/news/boxing/28385383/
11 января 2017, 7:57 | Бокс | Vesti.kz

Уорд обошел Головкина в рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound по версии Forbes

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) потерял одну позицию в обновленном рейтинге десяти самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии Forbes, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидерство здесь у мексиканца Сауля Альвареса. Увеличить
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Лидерство в рейтинге сохранил чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО), которого Forbes называет «самой большой звездой бокса».

На второе место поднялся чемпион WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31−0, 15 КО), оттеснив Головкина на третью строчку. Как отмечает издание, Уорд получил гарантированные пять миллионов долларов за бой с Сергеем Ковалевым, однако цифры по PPV (160 тысяч) выглядят разочаровывающими.

Полностью список десяти самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:
1. Сауль «Канело» Альварес
2. Андре Уорд
3. Геннадий Головкин
4. Сергей Ковалев
5. Мэнни Пакьяо
6. Владимир Кличко — Энтони Джошуа
7. Кит Турман
8. Деонтей Уайлдер
9. Теренс Кроуфорд
10. Василий Ломаченко.

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