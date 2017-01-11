Уорд обошел Головкина в рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound по версии Forbes

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Лидерство в рейтинге сохранил чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО), которого Forbes называет «самой большой звездой бокса».

На второе место поднялся чемпион WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американец Андре Уорд (31−0, 15 КО), оттеснив Головкина на третью строчку. Как отмечает издание, Уорд получил гарантированные пять миллионов долларов за бой с Сергеем Ковалевым, однако цифры по PPV (160 тысяч) выглядят разочаровывающими.

Полностью список десяти самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes выглядит следующим образом:

1. Сауль «Канело» Альварес

2. Андре Уорд

3. Геннадий Головкин

4. Сергей Ковалев

5. Мэнни Пакьяо

6. Владимир Кличко — Энтони Джошуа

7. Кит Турман

8. Деонтей Уайлдер

9. Теренс Кроуфорд

10. Василий Ломаченко.