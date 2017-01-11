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«В контракте нет пункта о реванше. Все или ничего. Это установка для двух гладиаторов, выходящих на ринг. Когда у вас есть два бойца, имеющих в активе серию из 35 нокаутов на двоих, это свидетельствует об их силе удара», — заявил Леффлер на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной предстоящему бою.

Ранее Головкин признался, что считает Джейкобса своим лучшим соперником. Он добавил, что им нужно выяснить, кто является лучшим средневесом в мире.

Джейкобс, в свою очередь, заявил, что намерен шокировать мир и нацелен только на победу. Американец добавил, что в ринге будут говорить его кулаки.