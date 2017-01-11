Том Леффлер: В контракте боя Головкин — Джейкобс нет пункта о реванше. Все или ничего
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер заявил, что в контракте на бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) не содержится пункт о реванше.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В контракте нет пункта о реванше. Все или ничего. Это установка для двух гладиаторов, выходящих на ринг. Когда у вас есть два бойца, имеющих в активе серию из 35 нокаутов на двоих, это свидетельствует об их силе удара», — заявил Леффлер на
Ранее Головкин признался, что считает Джейкобса своим лучшим соперником. Он добавил, что им нужно выяснить, кто является лучшим средневесом в мире.
Джейкобс, в свою очередь, заявил, что намерен шокировать мир и нацелен только на победу. Американец добавил, что в ринге будут говорить его кулаки.
Напомним, их бой состоится 18 марта в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter