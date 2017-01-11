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https://sport.mail.ru/news/boxing/28385279/
11 января 2017, 7:53 | Бокс | Vesti.kz

Том Леффлер: В контракте боя Головкин — Джейкобс нет пункта о реванше. Все или ничего

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер заявил, что в контракте на бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) не содержится пункт о реванше.

Боксеры встретятся в марте на арене Madison Square Garden в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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«В контракте нет пункта о реванше. Все или ничего. Это установка для двух гладиаторов, выходящих на ринг. Когда у вас есть два бойца, имеющих в активе серию из 35 нокаутов на двоих, это свидетельствует об их силе удара», — заявил Леффлер на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной предстоящему бою.

Ранее Головкин признался, что считает Джейкобса своим лучшим соперником. Он добавил, что им нужно выяснить, кто является лучшим средневесом в мире.

Джейкобс, в свою очередь, заявил, что намерен шокировать мир и нацелен только на победу. Американец добавил, что в ринге будут говорить его кулаки.

Напомним, их бой состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

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