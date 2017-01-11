Джейкобс: В ринге с Головкиным говорить будут мои кулаки
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) во время
пресс-конференции заявил, что он нацелен только на победу в бою против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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«Я должен доказать всему миру, что я лучший. Я собираюсь шокировать мир — вы увидите нового чемпиона мира в среднем весе. Головкин один из лучших средневесов, но у нас есть все атрибуты, чтобы сделать наш тренировочный лагерь успешным. Перед тем как WBA назначила этот бой, я бросал вызов Головкину после боя с Серхио Морой. В ринге будут говорить мои кулаки. У моей команды есть отличный план. Это будет удивительный бой 18 марта», — сказал Джейкобс.
Ранее сам Головкин признался, что очень взволнован предстоящим боем, назвав Джейкобса своим лучшим соперником. Казахстанец добавил, что им нужно выяснить сейчас, кто является лучшим в среднем дивизионе.
Напомним, их бой состоится 18 марта в
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