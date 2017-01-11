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https://sport.mail.ru/news/boxing/28385236/
11 января 2017, 7:51 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: В ринге с Головкиным говорить будут мои кулаки

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) во время пресс-конференции заявил, что он нацелен только на победу в бою против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Американец добавил что нацелен в этом бою только на победу. Увеличить
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«Я должен доказать всему миру, что я лучший. Я собираюсь шокировать мир — вы увидите нового чемпиона мира в среднем весе. Головкин один из лучших средневесов, но у нас есть все атрибуты, чтобы сделать наш тренировочный лагерь успешным. Перед тем как WBA назначила этот бой, я бросал вызов Головкину после боя с Серхио Морой. В ринге будут говорить мои кулаки. У моей команды есть отличный план. Это будет удивительный бой 18 марта», — сказал Джейкобс.

Ранее сам Головкин признался, что очень взволнован предстоящим боем, назвав Джейкобса своим лучшим соперником. Казахстанец добавил, что им нужно выяснить сейчас, кто является лучшим в среднем дивизионе.

Напомним, их бой состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан в США телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) В Казахстане вечер бокса будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

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Тренер Джейкобса: Я большой фанат Головкина, он — джентльмен. Но 18 марта я не хочу знать, кто он такой

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Тренер «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) Андре Розье признался в симпатии к следующему сопернику своему подопечного — чемпиону WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (36−0, 33 КО).
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