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«Я очень взволнован. Джейкобс — мой лучший соперник. Вообще, здесь собрано все самое лучшее: у Джейкобса лучшая команда из тех боксеров, с кем я дрался, лучшая арена — Madison Square Garden, лучшая поддержка, лучший канал — HBO, лучший спонсор — Tecate.

Я уверен, что Дэнни готов к этому бою. У меня четыре пояса — это мечта, действительно, любого боксера. Очень важно выяснить сейчас, кто является лучшим в среднем дивизионе, номером один. 18 марта я готов пообещать всем, кто придет на арену, самое большое, лучшее шоу в истории, — сказал Головкин.