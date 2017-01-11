Головкин: У меня четыре пояса — это мечта любого. Нам с Джейкобсом надо выяснить, кто номер один в среднем весе
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) на
пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), заявил, что фанаты увидят лучшее шоу в истории.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я очень взволнован. Джейкобс — мой лучший соперник. Вообще, здесь собрано все самое лучшее: у Джейкобса лучшая команда из тех боксеров, с кем я дрался, лучшая арена — Madison Square Garden, лучшая поддержка, лучший канал — HBO, лучший спонсор — Tecate.
Я уверен, что Дэнни готов к этому бою. У меня четыре пояса — это мечта, действительно, любого боксера. Очень важно выяснить сейчас, кто является лучшим в среднем дивизионе, номером один. 18 марта я готов пообещать всем, кто придет на арену, самое большое, лучшее шоу в истории, — сказал Головкин.
Напомним, их бой состоится 18 марта в
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