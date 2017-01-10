Хорн: Пакьяо слишком много двигается в ринге

«Слабость Пакьяо в том, что он злоупотребляет передвижениями по рингу, хотя так в него сложнее попасть. Надеюсь, я смогу заставить его нарваться на один из моих ударов. Это удвоит мощь и остановит Пакьяо. Я думаю, что выиграю у Пакьяо, уверен, у меня хватит мощи для этого. С таким суперчемпионом, как Мэнни, нокаут — лучший способ победить. По очкам у нас будет равный бой, но и это будет шансом победить его», — приводит слова Хорна On The Ropes.