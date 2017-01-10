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https://sport.mail.ru/news/boxing/28383615/
10 января 2017, 22:48 | Бокс | Чемпионат.com

Хорн: Пакьяо слишком много двигается в ринге

Австралийский боксёр Джефф Хорн считает, что сможет победить чемпиона WBO в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо, если их бой состоится.

«Слабость Пакьяо в том, что он злоупотребляет передвижениями по рингу, хотя так в него сложнее попасть. Надеюсь, я смогу заставить его нарваться на один из моих ударов. Это удвоит мощь и остановит Пакьяо. Я думаю, что выиграю у Пакьяо, уверен, у меня хватит мощи для этого. С таким суперчемпионом, как Мэнни, нокаут — лучший способ победить. По очкам у нас будет равный бой, но и это будет шансом победить его», — приводит слова Хорна On The Ropes.
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