Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс провели первую дуэль взглядов
Казахстанский боксер Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс провели первую дуэль взглядов (face off) перед их боем, передает корреспондент Vesti.kz.
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Ранее Головкин отказался давать прогноз на их бой, а вот тренеры боксеров ждут нокаута.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в
34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог.
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