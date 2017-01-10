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https://sport.mail.ru/news/boxing/28383539/
10 января 2017, 22:55 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс провели первую дуэль взглядов

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс провели первую дуэль взглядов (face off) перед их боем, передает корреспондент Vesti.kz.

Бой казахстанца и американца пройдет 18 марта в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Это случилось на пресс-конференции, которая проходила на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее Головкин отказался давать прогноз на их бой, а вот тренеры боксеров ждут нокаута.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). На счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес Дмитрий Пирог.

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