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10 января 2017, 21:44 | Бокс | Sports.kz

Головкин пообещал лучшее шоу в истории в бою с Джейкобсом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин выступил с речью на пресс-конференции, приуроченной к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> выступил с речью на <nobr>пресс-конференции</nobr> приуроченной к бою с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Я очень взволнован. Дэнни Джейкобс — мой лучший соперник. Вообще, здесь всё лучшее: у Джейкобса лучшая команда из тех боксеров, с кем я дрался, лучшая арена — Madison Square Garden и лучшая поддержка, лучший канал — HBO, лучший спонсор — Tecate. У меня четыре пояса — это мечта, действительно мечта любого боксера. Очень важно выяснить сейчас, кто является лучшим в среднем дивизионе, номером один. 18 марта я готов пообещать всем, кто придет на арену, самое большое, лучшее шоу в истории, — сказал Головкин.

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