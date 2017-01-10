Головкин пообещал лучшее шоу в истории в бою с Джейкобсом

— Я очень взволнован. Дэнни Джейкобс — мой лучший соперник. Вообще, здесь всё лучшее: у Джейкобса лучшая команда из тех боксеров, с кем я дрался, лучшая арена — Madison Square Garden и лучшая поддержка, лучший канал — HBO, лучший спонсор — Tecate. У меня четыре пояса — это мечта, действительно мечта любого боксера. Очень важно выяснить сейчас, кто является лучшим в среднем дивизионе, номером один. 18 марта я готов пообещать всем, кто придет на арену, самое большое, лучшее шоу в истории, — сказал Головкин.