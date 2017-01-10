Канат Ислам может провести бой против Сауля Альвареса в 2017 году
Казахстанский боксер Канат Ислам (22−0, 18 КО) может стать соперником для чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО).
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Как сообщает Fightnews.com, такие слухи ходят среди боксерской общественности. Бой Альварес — Ислам может пройти 6 мая на стадионе «Даллас Ковбойз» в Техасе. Арена вмещает 80 тысяч человек.
По данным издания, Альварес не против выставить на кон в бою с Исламом пояс WBO. Казахстанец идет на пятом месте в рейтинге организации.
26-летнего Альвареса называют и одним из возможных соперников для казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), который владеет чемпионскими пояса WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. В 2017 году мексиканец планирует подняться в дивизион GGG. Бой Головкин — Альварес считается одним из самых ожидаемых в мировом боксе.
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