Канат Ислам может провести бой против Сауля Альвареса в 2017 году

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Как сообщает Fightnews.com, такие слухи ходят среди боксерской общественности. Бой Альварес — Ислам может пройти 6 мая на стадионе «Даллас Ковбойз» в Техасе. Арена вмещает 80 тысяч человек.

По данным издания, Альварес не против выставить на кон в бою с Исламом пояс WBO. Казахстанец идет на пятом месте в рейтинге организации.

26-летнего Альвареса называют и одним из возможных соперников для казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), который владеет чемпионскими пояса WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. В 2017 году мексиканец планирует подняться в дивизион GGG. Бой Головкин — Альварес считается одним из самых ожидаемых в мировом боксе.