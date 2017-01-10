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Лёффлер опубликовал фото заснеженного Нью-Йорка в своем твиттере, подписав его: «Нью-Йорк выглядит довольно холодным. Бой GGG — Джейкобс будет горячим и разогреет его весной!».



Также промоутер Головкина напомнил, что сегодня на арене Madison Square Garden состоится пресс-конференция с участием боксеров и их команд. Начало в 23:00 по астанинскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">NY looking pretty cold, <a href="https://twitter.com/hashtag/GGGJacobs?src=hash">#GGGJacobs</a> will be a hot fight to heat things up in the Spring! Starting press tour tonight! <a href="https://t.co/7siymZ6wrc">pic.twitter.com/7siymZ6wrc</a></p>— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) <a href="https://twitter.com/TomLoeffler1/status/818535051759652869">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>