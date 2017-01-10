Том Лёффлер: Бой Головкин — Джейкобс весной разогреет холодный Нью-Йорк
Том Лёффлер, промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), уверен, что предстоящий бой его клиента с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) понравится болельщикам, сообщает Sports.kz.
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