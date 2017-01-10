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10 января 2017, 18:47 | Бокс | Sports.kz

Том Лёффлер: Бой Головкин — Джейкобс весной разогреет холодный Нью-Йорк

Том Лёффлер, промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), уверен, что предстоящий бой его клиента с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) понравится болельщикам, сообщает Sports.kz.

Том Лёффлер промоутер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) уверен что предстоящий бой его клиента с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) понравится болельщикам сообщает Sports.kz. Увеличить
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Лёффлер опубликовал фото заснеженного Нью-Йорка в своем твиттере, подписав его: «Нью-Йорк выглядит довольно холодным. Бой GGG — Джейкобс будет горячим и разогреет его весной!».

Также промоутер Головкина напомнил, что сегодня на арене Madison Square Garden состоится пресс-конференция с участием боксеров и их команд. Начало в 23:00 по астанинскому времени.

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