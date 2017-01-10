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10 января 2017, 18:33 | Бокс | Vesti.kz

Назван первый в 2017 году турнир для сборной Казахстана по боксу

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов рассказал корреспонденту Vesti.kz о первых турнирах в соревновательном календаре своих подопечных.

Команда Мырзагали Айтжанова соревновательный год начнет в феврале. Увеличить
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«Мы будем обкатывать новую команду. Поэтому, тем более, нужно проверить всех ребят после Олимпиады. Есть у нас и опытные боксеры, есть и новички, которых мы должны увидеть в деле. Будем обкатывать на турнирах не одного боксера в весовой категории, а двоих-троих.

Начнем выступление с Венгрии. В феврале пройдет международный турнир «Иштван Боскай». В марте будут два турнира: в германском Галле и GB в финском Хельсинки. Будут и еще состязания. Мы ведь должны до чемпионата Азии определиться с составом. Кто проявит себя, тот и поедет на первенство континента, — рассказал тренер.

По словам тренера, в феврале казахстанские боксеры проведут совместные сборы с командами Германии и США. Ответный визит в Германию запланирован на март, в период проведения турнира в Галле.

Добавим, что первый сбор национальной команды, который проходит в Академии AIBA в Алматинской области, пропускают олимпийский чемпион Игр-2016 Данияр Елеусинов и двукратный призер Олимпиады Иван Дычко. Уже названы боксеры, которые их заменят.

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