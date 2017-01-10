Василий Левит может выступить за «Астана Арланс»
Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит может принять участие во Всемирной серии бокса в составе казахстанского клуба «Астана Арланс», передает корреспондент Vesti.kz.
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Об этом во время интервью рассказал главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов. Ведущий казахстанский тяжеловес уже выступал за «арланов» и выигрывал с ними турнир.
— Мырзагали Куланович, у национальной команды очень плотный график турниров, но тренер клуба «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков рассчитывает на поддержку «сборников». Что Вы скажете по этому поводу?
— Конечно, мы будем помогать. Клуб ведь представляет нашу страну. Будем поддерживать, но нужно понимать, что у нас и самих есть задачи. В этом году пройдут чемпионаты Азии и мира. Во встречах с командами из Узбекистана и России мы поможем «арланам», особенно в первых матчах. Скажем, за команду могут выступить Камшыбек Кункабаев и Василий Левит, — рассказал тренер.
Добавим, что первый январский сбор членов сборной Казахстана и боксеров «Астана Арланс», проходящий в Академии бокса AIBA в Алматинской области, рассчитан на 21 день. Что касается старта сезона во Всемирной серии бокса, то казахстанцы начнут состязание 3 февраля встречей с клубом Russian Boxing Team. В параллельной встрече группы «Азия» поединки проведут боксеры «Чайна Драконс» и «Узбек Тайгерс» — это противостояние пройдет в Китае.
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