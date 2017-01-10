Почему Данияр Елеусинов и Иван Дычко отсутствуют на сборе команды Казахстана?
Олимпийский чемпион Игр-2016 Данияр Елеусинов и двукратный призер Олимпиады Иван Дычко отсутствуют на сборе национальной команды Казахстана в Академии AIBA бокса в Алматинской области. Ситуацию корреспонденту Vesti.kz разъяснил главный тренер сборной страны Мырзагали Айтжанов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Они позвонили и отпросились. Сказали, что на этом сборе их не будет, заранее предупредив. Также Жанибек Алимханулы лечит руку. А все остальное, кого приглашали, все приехали и принимают участие в сборах. Все работают, тренируются», — поделился Мырзагали Куланович.
По словам главного тренера, завершили карьеру участники Олимпиады-2016 Биржан Жакыпов (до 49 килограммов) и Берик Абдрахманов (до 60 килограммов). Еще один участник Игр в
Напомним, на летних Олимпийских играх в
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