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10 января 2017, 15:52 | Бокс | Vesti.kz

Почему Данияр Елеусинов и Иван Дычко отсутствуют на сборе команды Казахстана?

Олимпийский чемпион Игр-2016 Данияр Елеусинов и двукратный призер Олимпиады Иван Дычко отсутствуют на сборе национальной команды Казахстана в Академии AIBA бокса в Алматинской области. Ситуацию корреспонденту Vesti.kz разъяснил главный тренер сборной страны Мырзагали Айтжанов.

Ситуацию разъяснил главный тренер Мырзагали Айтжанов. Увеличить
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«Они позвонили и отпросились. Сказали, что на этом сборе их не будет, заранее предупредив. Также Жанибек Алимханулы лечит руку. А все остальное, кого приглашали, все приехали и принимают участие в сборах. Все работают, тренируются», — поделился Мырзагали Куланович.

По словам главного тренера, завершили карьеру участники Олимпиады-2016 Биржан Жакыпов (до 49 килограммов) и Берик Абдрахманов (до 60 килограммов). Еще один участник Игр в Рио-де-Жанейро Олжас Саттыбаев будет выступать за профессиональный клуб «Астана Арланс».

Напомним, на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанская мужская сборная по боксу добыла четыре медали. «Золото» в категории до 69 килограммов выиграл Данияр Елеусинов. Серебряные медали взяли Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма) и Василий Левит (до 91 килограмма), а во второй раз в карьере бронзовым призером Игр стал супертяжеловес Иван Дычко.

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