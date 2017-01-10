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https://sport.mail.ru/news/boxing/28379387/
10 января 2017, 15:34 | Бокс | Чемпионат.com

Уайлдер нацелился на объединительный бой с Паркером в апреле 2017 года

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер нацелился на проведение весной 2017 года объединительного боя с новозеландцем Джозефом Паркером, владеющим поясом WBO.

Сначала, однако, Уайлдеру предстоит провести защиту титула в поединке с Анджеем Вавжиком, запланированном на 25 февраля.

«Если запланированный на февраль бой пройдёт хорошо и у меня не будет никаких травм, то следующий бой я хочу провести против Паркера. Они говорят о поединке в апреле, и мне бы хотелось вернуться на ринг в апреле», — приводит слова Уайлдера Fightnews.
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