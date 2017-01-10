Уайлдер нацелился на объединительный бой с Паркером в апреле 2017 года

Сначала, однако, Уайлдеру предстоит провести защиту титула в поединке с Анджеем Вавжиком, запланированном на 25 февраля.



«Если запланированный на февраль бой пройдёт хорошо и у меня не будет никаких травм, то следующий бой я хочу провести против Паркера. Они говорят о поединке в апреле, и мне бы хотелось вернуться на ринг в апреле», — приводит слова Уайлдера Fightnews.