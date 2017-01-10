Левит: Для меня неожиданность, что я обошел Головкина, Баландина, Елеусинова и Рахимова
Боксер Василий Левит, которого читатели Vesti.kz признали лучшим спортсменом Казахстана по итогам 2016 года, прокомментировал свою победу в голосовании.
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Он признался, что результат стал для него полной неожиданностью, и поблагодарил всех за поддержку.
«Спасибо всем читателям Vesti.kz, которые голосовали за меня! Если честно, для меня стало неожиданностью, что я обошел такого чемпиона, как Геннадий Головкин, а также обладателей олимпийского “золота” Дмитрия Баландина, Данияра Елеусинова, Нижата Рахимова. Очень приятно, что мои спортивные достижения болельщики оценивают так высоко, я постоянно чувствую их поддержку. Постараюсь и в 2017 году также радовать любителей бокса своими победами», — сказал Василий Левит.
Отметим, что в голосовании Левит набрал 2 104 голоса, что составило 34 процента. Вторым стал
В 2016 году Левит стал серебряным призером Олимпиады в
В конце декабря Василий Левит в большом интервью Vesti.kz рассказал о своей жизни, карьере и дальнейших планах.
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