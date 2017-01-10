Ли Селби проведёт защиту титула IBF 28 января в Лас-Вегасе

Соперником Ли в предстоящем бою будет бывший чемпион мира Джонатан Виктор Баррос (41−4−1, 22 KO), сообщает Fightnews. Этот бой будет проходить в андеркарте поединка между Карлом Фрэмптоном и Лео Санта Крусом.



Предыдущую защиту титула IBF Селби провёл в апреле прошлого года в бою с Эриком Хантером, которого победил единогласным решением судей.