Ли Селби проведёт защиту титула IBF 28 января в Лас-Вегасе
Валлийский боксёр Ли Селби (23−1, 8 KO) проведёт третью защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе на турнире, который состоится 28 января на арене MGM Grand в
Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Соперником Ли в предстоящем бою будет бывший чемпион мира Джонатан Виктор Баррос (41−4−1, 22 KO), сообщает Fightnews. Этот бой будет проходить в андеркарте поединка между Карлом Фрэмптоном и Лео Санта Крусом.
Предыдущую защиту титула IBF Селби провёл в апреле прошлого года в бою с Эриком Хантером, которого победил единогласным решением судей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter