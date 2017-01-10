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https://sport.mail.ru/news/boxing/28377232/
10 января 2017, 13:26 | Бокс | Чемпионат.com

Ли Селби проведёт защиту титула IBF 28 января в Лас-Вегасе

Валлийский боксёр Ли Селби (23−1, 8 KO) проведёт третью защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе на турнире, который состоится 28 января на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Соперником Ли в предстоящем бою будет бывший чемпион мира Джонатан Виктор Баррос (41−4−1, 22 KO), сообщает Fightnews. Этот бой будет проходить в андеркарте поединка между Карлом Фрэмптоном и Лео Санта Крусом.

Предыдущую защиту титула IBF Селби провёл в апреле прошлого года в бою с Эриком Хантером, которого победил единогласным решением судей.
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