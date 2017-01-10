Головкин назвал Джейкобса своим самым серьезным соперником

— Это великолепный бой для нас. Дэниэл — мой сильнейший претендент. Это потрясающий поединок. Конечно, мне хотелось провести в декабре третий бой, однако придется подождать до марта. Но сейчас это даже лучше, у нас будет больше времени на подготовку. Сначала я хочу встретиться с Джейкобсом, и надеюсь, что мой следующий бой будет еще больше. А на данный момент поединок с Дэниэлом является для меня важнейшим, он мой самый серьезный соперник не только для бизнеса, но и для спорта. Как я буду действовать? Пока не знаю, все бои разные.