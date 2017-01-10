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10 января 2017, 12:51 | Бокс | Sports.kz

Головкин назвал Джейкобса своим самым серьезным соперником

Чемпион мира WBA/WBC/IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин на встрече с американскими журналистами рассказал о своем отношении к предстоящему бою с Дэниэлом Джейкобсом, который пройдет 18 марта, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира WBA/WBC/IBF/IBO в среднем весе Геннадий <span class=error>Головкин</span> на встрече с американскими журналистами рассказал о своем отношении к предстоящему бою с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом который пройдет 18 марта сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Это великолепный бой для нас. Дэниэл — мой сильнейший претендент. Это потрясающий поединок. Конечно, мне хотелось провести в декабре третий бой, однако придется подождать до марта. Но сейчас это даже лучше, у нас будет больше времени на подготовку. Сначала я хочу встретиться с Джейкобсом, и надеюсь, что мой следующий бой будет еще больше. А на данный момент поединок с Дэниэлом является для меня важнейшим, он мой самый серьезный соперник не только для бизнеса, но и для спорта. Как я буду действовать? Пока не знаю, все бои разные.

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