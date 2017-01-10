Дэниэл Джейкобс: Вы не захотите пропускать мой бой с Головкиным
Обладатель титула «регулярного» чемпиона мира WBA в среднем весе Дэниэл Джейкобс пообещал, что его поединок с Геннадием Головкиным будет зрелищным, сообщает Sports.kz.
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«Вы не захотите пропускать этот бой!», — написал Джейкобс в твиттере, поделившись фотографией со своим будущим оппонентом на баскетбольном матче.
Напомним, Головкин и Джейкобс встретятся на ринге 18 марта.
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