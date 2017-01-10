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https://sport.mail.ru/news/boxing/28375309/
10 января 2017, 11:09 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Вы не захотите пропускать мой бой с Головкиным

Обладатель титула «регулярного» чемпиона мира WBA в среднем весе Дэниэл Джейкобс пообещал, что его поединок с Геннадием Головкиным будет зрелищным, сообщает Sports.kz.

Обладатель титула регулярного чемпиона мира WBA в среднем весе <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс пообещал что его поединок с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> будет зрелищным сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Вы не захотите пропускать этот бой!», — написал Джейкобс в твиттере, поделившись фотографией со своим будущим оппонентом на баскетбольном матче.

Напомним, Головкин и Джейкобс встретятся на ринге 18 марта.

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