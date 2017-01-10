Тренер Погорелов: Боксер Янкин ранее бросил московскую жизнь и уехал в горы
МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боксер Денис Янкин, погибший в ДТП, ранее проживал в Москве, но уехал в Кемерово. Об этом ТАСС заявил тренер по боксу Александр Погорелов.
Ранее стало известно, что три человека, среди которых был Янкин, погибли в результате ДТП в Кемеровской области.
«Знал его как спортсмена, мы были в одной сборной, — сказал Погорелов. — Он работал в Москве риэлтером, но бросил московскую жизнь и уехал в Кемерово в горы и пытался там жить. Он кикбоксер, по боксу у него было несколько боев».
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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