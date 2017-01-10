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10 января 2017, 10:48 | Бокс | ТАСС

Тренер Погорелов: Боксер Янкин ранее бросил московскую жизнь и уехал в горы

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боксер Денис Янкин, погибший в ДТП, ранее проживал в Москве, но уехал в Кемерово. Об этом ТАСС заявил тренер по боксу Александр Погорелов.

Ранее стало известно, что три человека, среди которых был Янкин, погибли в результате ДТП в Кемеровской области.

«Знал его как спортсмена, мы были в одной сборной, — сказал Погорелов. — Он работал в Москве риэлтером, но бросил московскую жизнь и уехал в Кемерово в горы и пытался там жить. Он кикбоксер, по боксу у него было несколько боев».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Новости Бокса

Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП в Кемеровской области

Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Три человека, среди которых мастер спорта по боксу, чемпион Европы Денис Янкин, погибли в ДТП на 16 километре автодороги Чугунаш — Шерегеш в Кемеровской области, сообщили корреспонденту ТАСС в администрации поселка Шерегеш.
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