Геннадий Головкин: Увидимся 18 марта
Чемпион мира в средней категории Геннадий Головкин в инстаграме поделился с фанатами первой совместной фотографией со своим будущим соперником Дэниэлом Джейкобсом после объявления их боя, сообщает Sports.kz.
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Напомним, оба боксера посетили матч НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», где их представил знаменитый
«Увидимся 18 марта. #ГоловкинДжейкобс», — написал GGG.
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