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10 января 2017, 10:41 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Увидимся 18 марта

Чемпион мира в средней категории Геннадий Головкин в инстаграме поделился с фанатами первой совместной фотографией со своим будущим соперником Дэниэлом Джейкобсом после объявления их боя, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в средней категории Геннадий <span class=error>Головкин</span> в инстаграме поделился с фанатами первой совместной <span class=stop>фото</span><span class=error>графией</span> со своим будущим соперником <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом после объявления их боя сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, оба боксера посетили матч НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», где их представил знаменитый ринг-аннонсер Майкл Баффер.

«Увидимся 18 марта. #ГоловкинДжейкобс», — написал GGG.

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