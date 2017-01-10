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https://sport.mail.ru/news/boxing/28374708/
10 января 2017, 10:21 | Бокс | Sports.kz

Казахстанский нокаутёр остался без боя из-за проваленного соперником медосмотра

Бой казахстанца Бахтияра Эюбова (11−0, 10 КО) в полусреднем весе с аргентинцем Элвином Пересом (28−16−4, 19 КО) отменен, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Бой <span class=error>казахстанца</span> Бахтияра <span class=error>Эюбова</span> (11−0 10 КО) в полусреднем весе с аргентинцем <span class=error>Элвином</span> <span class=error>Пересом</span> (28−16−4 19 КО) отменен сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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Боксеры должны были выйти на ринг арены Ford Community Center в Дирборне (штат Мичиган) в рамках шестираундового поединка, однако он не состоялся из-за проблем, выявленных при прохождении Пересом медицинских тестов. Об этом в интервью Boxingscene.com сообщил промоутер Эюбова Дмитрий Салита.

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