Казахстанский нокаутёр остался без боя из-за проваленного соперником медосмотра
Бой казахстанца Бахтияра Эюбова (11−0, 10 КО) в полусреднем весе с аргентинцем Элвином Пересом (28−16−4, 19 КО) отменен, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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Боксеры должны были выйти на ринг арены Ford Community Center в Дирборне (штат Мичиган) в рамках шестираундового поединка, однако он не состоялся
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