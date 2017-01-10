Казахстанский нокаутёр остался без боя из-за проваленного соперником медосмотра

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Боксеры должны были выйти на ринг арены Ford Community Center в Дирборне (штат Мичиган) в рамках шестираундового поединка, однако он не состоялся из-за проблем, выявленных при прохождении Пересом медицинских тестов. Об этом в интервью Boxingscene.com сообщил промоутер Эюбова Дмитрий Салита.