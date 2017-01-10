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10 января 2017, 9:58 | Бокс | Sports.kz

Головкин постригся перед поездкой в Нью-Йорк

Перед тем как отправиться на матч НБА в Нью-Йорке Геннадий Головкин побывал у своего парикмахера, сообщает Sports.kz.

Перед тем как отправиться на матч <span class=error>НБА</span> в <nobr>Нью-Йорке</nobr> Геннадий <span class=error>Головкин</span> побывал у своего парикмахера сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Брадобрей» обновил стрижку GGG, о чем поведал в своем Instagram, подтвердив фото.

Кроме того, парикмахер сослался на такой факт, что TripleG ни разу в карьере не оказывался на канвасе ринга (ни в боях, ни на тренировках).

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