Головкин постригся перед поездкой в Нью-Йорк
Перед тем как отправиться на матч НБА в
Нью-Йорке Геннадий Головкин побывал у своего парикмахера, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Брадобрей» обновил стрижку GGG, о чем поведал в своем Instagram, подтвердив фото.
Кроме того, парикмахер сослался на такой факт, что TripleG ни разу в карьере не оказывался на канвасе ринга (ни в боях, ни на тренировках).
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