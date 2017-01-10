Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28373810/
10 января 2017, 9:10 | Бокс | ТАСС

WBC объявил о переносе вскрытия допинг-пробы «Б» Поветкина на неопределенный срок

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о переносе на неопределенный срок вскрытия допинг-пробы «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

<em>МОСКВА 10 января. /ТАСС/. </em>Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о переносе на неопределенный срок вскрытия <nobr>допинг-пробы</nobr> Б российского <span class=error>супертяжеловеса</span> Александра <span class=error>Поветкина</span>. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио <span class=error>Сулейман</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения процедуры», — сказал Сулейман.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира. Соперником Поветкина по нетитульному поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде.

Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Вскрытие пробы «Б» должно было состояться 6 января в Лос-Анджелесе (США), однако процедура была отложена.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Сулейман: WBC не могла помешать бою Поветкина с Дюопа

Сулейман: WBC не могла помешать бою Поветкина с Дюопа

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что в 2016 году организация потратила на допинг-тесты для своей кампании «Чистый бокс» $ 200 тыс., и признался, что не мог запретить Александру Поветкину драться с Жоаном Дюопа, несмотря на отмену его боя с Бермейном Стиверном.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли "Дакар" в зачете грузовиков

Голы Кузнецова и Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Монреалем" в НХЛ

Вандалы отрезали половину статуи Месси в Буэнос-Айресе