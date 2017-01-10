WBC объявил о переносе вскрытия допинг-пробы «Б» Поветкина на неопределенный срок

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«Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения процедуры», — сказал Сулейман.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание «временного» чемпиона мира. Соперником Поветкина по нетитульному поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде.