WBC объявил о переносе вскрытия допинг-пробы «Б» Поветкина на неопределенный срок
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о переносе на неопределенный срок вскрытия
допинг-пробы «Б» российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
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Видимо, что-то случилось...
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«Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения процедуры», — сказал Сулейман.
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Позднее стало известно, что
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