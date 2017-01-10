СМИ: Портер прав, даже в 50 лет Головкин уничтожит Альвареса

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Ранее в одном из интервью Портер заявил, что Альварес не сможет победить казахстанца. По его словам, Головкин отправит мексиканца в школу, как это в свое время сделал Флойд Мейвезер-младший.

«Стоит согласиться с Кенни (Портером) о том, Головкин преподаст «Канело» урок, когда/если их бой состоится. На мой взгляд, сейчас Головкин уничтожит «Канело», даже если Golden Boy будут ждать до его 50-летия. Думаю, Головкин всегда будет способен побить ограниченного бойца вроде Альвареса, который не может драться на полную более одной-двух минут каждого раунда без передышек на канатах. Эта привычка и погубит «Канело» в поединке с Геннадием. Нельзя отдыхать на канатах в ринге с Головкиным, если вы не хотите быть нокаутированным.

«Канело» не обладает защитой или боксерскими навыками, как у Келла Брука. К тому же у него короткие и медленные ноги. Он не сможет бегать от Головкина, как это делал Брук в первых четырех раундах. Если «Канело» пойдет на канаты, то бой с Головкиным может закончиться за один, в лучшем случае — за два раунда. В интересах «Канело» держаться подальше от канатов в начале поединка, поскольку свежий Головкин может сделать из него второго Марко Антонио Рубио и нокаутировать его, — говорится в статье.

Между тем, Мейвезер-младший уверен, что «Канело» не просто побьет Головкин, а нокаутирует того. Однако у СМИ другое мнение на этот счет.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.