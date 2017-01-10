Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП в Кемеровской области

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«Денис Янкин и водитель, который тоже погиб, работали у нас на курорте, третья жертва аварии — их друг, приезжавший в гости», — сообщили в администрации.

«По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель и два пассажира Lada — 35 и 37 лет — погибли», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.