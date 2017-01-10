Аллан Фокс: Джейкобс мог бы драться с Головкиным в стиле Гайдарбекова

«Думаю, вполне очевидно, что Джейкобс постарается «забороть» Головкина также, как действовал Андре Уорд против Сергея Ковалева. Но для него будет гораздо труднее выполнить это в успешной манере, так как если ты состоявшийся «борец», ты не сможешь в полной мере обучиться этому стилю за один тренировочный лагерь. И если Джейкобс устанет от такой тактики, это может обернуться против него. С усталостью он потеряет то единственное преимущество, которым владеет — его скорость рук. У Джейкобcа скорость рук немного выше, чем у GGG. И если он начнет придерживаться борцовского стиля, делая это раунд за раундом, не будучи дисквалифицированным, его руки станут «резиновыми». К тому же это будет ужасным боем для зрителей.

Головкин очевидно видел за свою любительскую и профессиональную карьеру, как соперники используют против него разные стратегии. Лишь с одним он не имел дела в профессионалах, — когда соперник «борется» с ним все 12 раундов. Мы видели, как наступление Головкина было нейтрализовано в финале Олимпиады-2004 в бою с россиянином Гайдарбеком Гайдарбековым, который затеял с ним борьбу на четыре раунда и победил со счетом 28−18, выиграв олимпийскую золотую медаль. Все выглядело так, будто Головкин одержал победу в том бою, но это явно был очень трудный для него поединок, так как российский боец не делал ничего, кроме борьбы.

Если Вирджил Хантер посмотрит этот бой или уже знает о нем, он может помочь Джейкобсу подобрать стратегию, согласно которой ему нужно будет «вязать» Головкина все 12 раундов, надеясь таким образом на победу. Но я считаю, Джейкобсу лучше воспользоваться своими комбинациями и скоростью, как в случае с Питером Куиллином. Так его шансы на успех будут выше, — отметил журналист.