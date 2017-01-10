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10 января 2017, 8:22 | Бокс | Sports.kz

Аллан Фокс: Джейкобс мог бы драться с Головкиным в стиле Гайдарбекова

Обозреватель Boxingnews24.com Аллан Фокс проанализировал, какой метод ведения боя стал бы для Дэниэла Джейкобса наиболее эффективным в поединке с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

Обозреватель Boxingnews24.com <span class=error>Аллан</span> <span class=error>Фокс</span> проанализировал какой метод ведения боя стал бы для <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса наиболее эффективным в поединке с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Думаю, вполне очевидно, что Джейкобс постарается «забороть» Головкина также, как действовал Андре Уорд против Сергея Ковалева. Но для него будет гораздо труднее выполнить это в успешной манере, так как если ты состоявшийся «борец», ты не сможешь в полной мере обучиться этому стилю за один тренировочный лагерь. И если Джейкобс устанет от такой тактики, это может обернуться против него. С усталостью он потеряет то единственное преимущество, которым владеет — его скорость рук. У Джейкобcа скорость рук немного выше, чем у GGG. И если он начнет придерживаться борцовского стиля, делая это раунд за раундом, не будучи дисквалифицированным, его руки станут «резиновыми». К тому же это будет ужасным боем для зрителей.

Головкин очевидно видел за свою любительскую и профессиональную карьеру, как соперники используют против него разные стратегии. Лишь с одним он не имел дела в профессионалах, — когда соперник «борется» с ним все 12 раундов. Мы видели, как наступление Головкина было нейтрализовано в финале Олимпиады-2004 в бою с россиянином Гайдарбеком Гайдарбековым, который затеял с ним борьбу на четыре раунда и победил со счетом 28−18, выиграв олимпийскую золотую медаль. Все выглядело так, будто Головкин одержал победу в том бою, но это явно был очень трудный для него поединок, так как российский боец не делал ничего, кроме борьбы.

Если Вирджил Хантер посмотрит этот бой или уже знает о нем, он может помочь Джейкобсу подобрать стратегию, согласно которой ему нужно будет «вязать» Головкина все 12 раундов, надеясь таким образом на победу. Но я считаю, Джейкобсу лучше воспользоваться своими комбинациями и скоростью, как в случае с Питером Куиллином. Так его шансы на успех будут выше, — отметил журналист.

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