Головкин и Джейкобс своим появлением взорвали зал на матче НБА

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Ранее сообщалось, что в рамках медиатура по раскрутке их боя боксеры посетят Нью-Йорк. Головкин и Джейкобс стали почетными гостями на игре между «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», проходившей на арене Madison Square Garden.

Во время паузы в матче на центр паркета вышел известный ринг-анонсер Майкл Баффер и анонсировал предстоящий бой, а также представил публике главных участников сего действия. Трибуны аплодисментами и криками встретили Джейкобса и Головкина.

Перед игрой Головкин встретился с латышским баскетболистом «Никс» Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами: казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок — перчатки с автографом GGG.

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Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.

В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.