Головкин и Джейкобс своим появлением взорвали зал на матче НБА
Представляем вашему вниманию видео того, как чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) и его будущий соперник американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) посетили матч регулярного чемпионата НБА в
Нью-Йорке.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее сообщалось, что в рамках медиатура по раскрутке их боя боксеры посетят
Во время паузы в матче на центр паркета вышел известный
Перед игрой Головкин встретился с латышским баскетболистом «Никс» Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами: казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок — перчатки с автографом GGG.
Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.
В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.
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