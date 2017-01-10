Джейкобс объяснил роль тренера Уорда в его подготовке к бою против Головкина
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) объяснил, почему он решил сотрудничать с известным тренером Вирджилом Хантером в его подготовке к бою против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
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По его словам, Андре Розье останется его главным тренером, а Хантер, известный по работе с Андре Уордом, будет выступать в роли консультанта. С этой целью команда Джейкобса прибыла в боксерский зал Virgil Hunter’s King’s Boxing Gym, который находится в калифорнийском Окленде.
«Я с нетерпение жду того, чтобы выучить как можно больше. Мне противостоит лучший соперник, и я собираюсь впитать в себя все и использовать это для своей победы.
Я посетил в бой Андре Уорд — Сергей Ковалев, и я был так вдохновлен тем, что делал Уорд. Он оказал на меня неизгладимое впечатления. Я подумал, что было здорово просто пойти туда и коснуться с ним плечом, поговорить с ним и тренироваться с ним в одном зале. Но я никогда не смогут стать Андре Уордом и наоборот. У нас разные стили, будет сложно выйти в ринг и драться в его манере.
То, что я всегда почитал в Вирджиле, это его способность устанавливать связь с боксерами. Бокс — это больше чем, просто бить по лапам и иметь план на бой. Нужно, фактически, залезть в голову бойца и мотивировать его делать то, что нужно, — заявил Джейкобс в интервью RingTV.
Напомним, бой между Джейкобсом и Головкиным состоится 18 марта в
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