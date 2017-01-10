Майкл Баффер представил Головкина и Джейкобса во время матча НБА

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Ранее сообщалось, что боксеры в рамках медиатура посетят Нью-Йорк и станут специальными гостями на матче между «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

Во время паузы в игре Головкин и Джейкобс вышли на центр паркета, где их представил публике известный ринг-анонсер Майкл Баффер.

Перед игрой Головкин встретился с латышским баскетболистом «Никс» Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами: казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок — перчатки с автографом GGG.

Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта также на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.

В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.