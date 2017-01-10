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10 января 2017, 7:45 | Бокс | Vesti.kz

Головкин обменялся сувенирами с игроком НБА перед матчем

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF, прибыл в Нью-Йорк, сообщает корреспондент Vesti.kz.

GGG прибыл в <nobr>Нью-Йорк</nobr> для раскрутки предстоящего боя с Дэниэлом Джейкобсом. Увеличить
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Цель визита — раскрутка предстоящего боя с «регулярным» чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом. Ранее сообщалось, что в рамках медиатура Головкин посетит матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», который в эти минуты проходит на арене Madison Square Garden.

Перед матчем Головкин встретился с латышским баскетболистом «Никс» Кристапсом Порзингисом и обменялся с ним сувенирами: казахстанский боксер получил игровую майку, а игрок — перчатки с автографом GGG.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет в Нью-Йорке 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.

В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.

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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) и его будущий соперник американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) посетили матч регулярного чемпионата НБА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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