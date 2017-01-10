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https://sport.mail.ru/news/boxing/28372485/
10 января 2017, 7:43 | Бокс | Vesti.kz

Нокаутировавший Джейкобса в любителях Коробов заявил о готовности к бою против Головкина

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе россиянин Матвей Коробов (27−1, 14 КО) в очередной раз заявил о готовности провести бой против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Россиянин сомневается что американец согласится вновь иметь с ним дело. Увеличить
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В этом году Коробов намерен побороться за чемпионский титул еще раз. При этом он готов сразиться со следующим соперником Головкина — американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), но сомневается, что тот согласится вновь иметь с ним дело. Будучи любителем Коробов встречался с Джейкобсом и нокаутировал его.

«Я не думаю, что Джейкобс победит Головкина, но если это случится, он никогда не станет со мной драться вновь. Я легко побил его в любителях, это было полнейшее избиение. Мы были очень молоды, но я его просто уничтожил. Подсознание — очень сильная вещь, и он будет выходить против меня в ринг уже проигравшим. Вот поэтому я и не верю, что он согласится драться со мной даже если (18 марта) сподобится на чудо.

Я хочу быть готов в любой момент выйти против Головкина, Джейкобса или кого угодно другого на большой бой в этом году. Сейчас я серьезен, как никогда прежде, и обещаю, что в 2017-м завоюю чемпионский титул, — цитирует Коробова BoxingScene.com.

Ранее россиянин сделал прогноз на сам бой между Головкиным и Джейкобсом, который состоится 18 марта в Нью-Йорке. По его словам, казахстанец нокаутирует соперника за восемь раундов.

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