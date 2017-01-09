Российский средневес по-прежнему хочет боя с Головкиным

— Я по-прежнему готов к бою с Головкиным, Джейкобсом или любому другому большому поединку в этом году и жду нужного момента. Сейчас я серьезнее, чем был раньше, и могу пообещать, что в 2017 году я выиграю титул чемпиона мира, — заявил Коробов.



В ноябре Коробов дал интервью Boxingscene.com, в котором сказал, что соответствует уровню квалификации Головкина и знает его слабые стороны, а потому может его победить.