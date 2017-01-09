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https://sport.mail.ru/news/boxing/28371320/
9 января 2017, 22:41 | Бокс | Sports.kz

Российский средневес по-прежнему хочет боя с Головкиным

Российский боксер Матвей Коробов (27−1, 14 КО) надеется, что его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным все-таки состоится, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Российский боксер Матвей Коробов (27−1 14 КО) надеется что его бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> <nobr>все-таки</nobr> состоится сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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 — Я по-прежнему готов к бою с Головкиным, Джейкобсом или любому другому большому поединку в этом году и жду нужного момента. Сейчас я серьезнее, чем был раньше, и могу пообещать, что в 2017 году я выиграю титул чемпиона мира, — заявил Коробов.

В ноябре Коробов дал интервью Boxingscene.com, в котором сказал, что соответствует уровню квалификации Головкина и знает его слабые стороны, а потому может его победить.

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