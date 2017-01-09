Российский средневес по-прежнему хочет боя с Головкиным
Российский боксер Матвей Коробов (27−1, 14 КО) надеется, что его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным
все-таки состоится, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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В ноябре Коробов дал интервью Boxingscene.com, в котором сказал, что соответствует уровню квалификации Головкина и знает его слабые стороны, а потому может его победить.
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