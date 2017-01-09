Болельщики возмущены тем, что Головкин не вошел в ТОП-10 лучших P4P по версии Boxing Lounge
Издание Boxing Lounge опубликовало на своей странице в Facebook список лучших
pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксеров, в числе которых не оказалось Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Рейтинг возглавляет Андре Уорд, за ним идут Теренс Кроуфорд и Роман Гонсалес. Также в топ-5 вошли Кит Турман и Эррол Спенс. Ниже расположились Деонтей Уайлдер, Василий Ломаченко, Дэниэл Джейкобс, Энтони Джошуа и Тевин Фармер.
Многие болельщики отметили абсурдность этого рейтинга, отметив отсутствие в топ-5 лучших боксёров, не говоря уже о топ-10, Геннадия Головкина. Также очевидно, что список лучших P4P по версии Boxing Lounge резко контрастирует с более авторитетными изданиями, включающими в топ-10 Сергея Ковалёва, Сауля Альвареса, Гильермо Ригондо, Мэнни Пакьяо и Карла Фрэмптона.
«Они это серьезно, что ли?», «Этот список просто идиотский!», «Хорошая шутка», «Похоже,
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