Болельщики возмущены тем, что Головкин не вошел в ТОП-10 лучших P4P по версии Boxing Lounge

Рейтинг возглавляет Андре Уорд, за ним идут Теренс Кроуфорд и Роман Гонсалес. Также в топ-5 вошли Кит Турман и Эррол Спенс. Ниже расположились Деонтей Уайлдер, Василий Ломаченко, Дэниэл Джейкобс, Энтони Джошуа и Тевин Фармер.



Многие болельщики отметили абсурдность этого рейтинга, отметив отсутствие в топ-5 лучших боксёров, не говоря уже о топ-10, Геннадия Головкина. Также очевидно, что список лучших P4P по версии Boxing Lounge резко контрастирует с более авторитетными изданиями, включающими в топ-10 Сергея Ковалёва, Сауля Альвареса, Гильермо Ригондо, Мэнни Пакьяо и Карла Фрэмптона.



«Они это серьезно, что ли?», «Этот список просто идиотский!», «Хорошая шутка», «Похоже, кто-то действительно отчаялся… Что ж, будем надеяться, что Головкин побьет Джейкобса и прорвется-таки в десятку этого рейтинга… Скрестим пальцы» — реагируют фанаты в твиттере.