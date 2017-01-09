Тайсон и Мэйвезер встретятся на ринге
Сразу два легендарных американских боксера Флойд Мэйвезер и Майк Тайсон встретятся на ринге. Об этом сообщает Allboxing.ru.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации источника, известные спортсмены будут готовить к поединку рэперов, у которых произошел конфликт
Также сообщается, что Мэйвезер станет и промоутером этого поединка, а Соулджа бой уже успел вступить в конфликт с Тайсоном: по словам легенды американского бокса, певец заявил, что «Железный Майк» будет учить Брауна «кусать за уши».
О дате поединка источник не сообщает.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter