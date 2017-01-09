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9 января 2017, 21:22 | Бокс | Советский спорт

Тайсон и Мэйвезер встретятся на ринге

Сразу два легендарных американских боксера Флойд Мэйвезер и Майк Тайсон встретятся на ринге. Об этом сообщает Allboxing.ru.

Сразу два легендарных американских боксера <span class=error>Флойд</span> Мэйвезер и <span class=error>Майк</span> <span class=error>Тайсон</span> встретятся на ринге. Увеличить
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По информации источника, известные спортсмены будут готовить к поединку рэперов, у которых произошел конфликт из-за девушки. Отмечается, что Тайсон станет тренером Криса Брауна (Chris Brown), а Мэйвезр — Солджа Боя (Soulja Boy).

Также сообщается, что Мэйвезер станет и промоутером этого поединка, а Соулджа бой уже успел вступить в конфликт с Тайсоном: по словам легенды американского бокса, певец заявил, что «Железный Майк» будет учить Брауна «кусать за уши».

О дате поединка источник не сообщает.
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