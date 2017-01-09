Сулейман: WBC не могла помешать бою Поветкина с Дюопа

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я вздрагиваю, когда слышу звонок. В последний раз мне сказали, что у Поветкина положительный тест за 20 часов до боя, и мне пришлось надевать штаны и отменять бой. В России комиссия всё равно позволила ему драться, но этому мы никак не могли помешать», — приводит слова Сулеймана La Aficion.