Сулейман: WBC не могла помешать бою Поветкина с Дюопа
Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что в 2016 году организация потратила на
допинг-тесты для своей камПрезидент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что в 2016 году организация потратила на допинг-тесты для своей кампании «Чистый бокс» $ 200 тыс., и признался, что не мог запретить Александру Поветкину драться с Жоаном Дюопа, несмотря на отмену его боя с Бермейном Стиверном.пании «Чистый бокс» $ 200 тыс.
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«Я вздрагиваю, когда слышу звонок. В последний раз мне сказали, что у Поветкина положительный тест за 20 часов до боя, и мне пришлось надевать штаны и отменять бой. В России комиссия всё равно позволила ему драться, но этому мы никак не могли помешать», — приводит слова Сулеймана La Aficion.
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