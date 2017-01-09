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https://sport.mail.ru/news/boxing/28370434/
9 января 2017, 21:12 | Бокс | Чемпионат.com

Сулейман: WBC не могла помешать бою Поветкина с Дюопа

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что в 2016 году организация потратила на допинг-тесты для своей камПрезидент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что в 2016 году организация потратила на допинг-тесты для своей кампании «Чистый бокс» $ 200 тыс., и признался, что не мог запретить Александру Поветкину драться с Жоаном Дюопа, несмотря на отмену его боя с Бермейном Стиверном.пании «Чистый бокс» $ 200 тыс.

Президент WBC Маурисио <span class=error>Сулейман</span> рассказал что в 2016 году организация потратила на <nobr>допинг-тесты</nobr> для своей кампании Чистый бокс 200 тыс. Увеличить
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«Я вздрагиваю, когда слышу звонок. В последний раз мне сказали, что у Поветкина положительный тест за 20 часов до боя, и мне пришлось надевать штаны и отменять бой. В России комиссия всё равно позволила ему драться, но этому мы никак не могли помешать», — приводит слова Сулеймана La Aficion.
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