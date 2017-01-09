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https://sport.mail.ru/news/boxing/28370231/
9 января 2017, 20:26 | Бокс | Р-Спорт

Соперником боксера Дмитрия Чудинова по бою за титул EBU может стать Иларио

Ведутся переговоры о бое между российским боксером Дмитрием Чудиновым и Мариано Иларио из Доминиканской Республики за титул чемпиона Европы по версии EBU во втором среднем весе, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Чудинова Умар Кремлев.

Бывший временный чемпион WBA в среднем весе Дмитрий Чудинов на профессиональном ринге одержал 19 побед при двух ничьих и одном поражении. На 12 ноября в Монако был запланирован бой Чудинова с британцем Мартином Мюрреем, но россиянин снялся за два дня до поединка из-за вирусной инфекции.

«Ведем переговоры с промоутером Рикардо Санчесом Аточа о том, чтобы соперником Дмитрия по бою за титул чемпиона Европы по версии EBU стал Мариано Иларио. Скорее всего, бой будет в апреле после Пасхи», — сказал Кремлев по телефону.
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