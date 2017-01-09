Бой между Чудиновым и Гроувзом пройдет в Лондоне предварительно 25 февраля

Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма в Германии и завоевал вакантный титул чемпиона WBA во втором среднем весе. В феврале 2016-го немец также в Германии взял реванш, выиграв чемпионский пояс. В апреле стало известно, что допинг-проба А, взятая у Штурма после поединка, показала наличие станозолола, входящего в перечень запрещенных препаратов. Согласно резолюции WBA ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA Super.

«Бой будет в Лондоне. Сейчас идут переговоры, а предварительная дата поединка — 25 февраля. Договорились без торгов, в них смысла сейчас нет. Нужно просто забрать свой титул, а потом уже диктовать условия, — сказал Кремлев по телефону. — К этому бою Федора в Серпухове готовит Алексей Галеев».