Бой между Чудиновым и Гроувзом пройдет в Лондоне предварительно 25 февраля
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе между россиянином Федором Чудиновым и британцем Джорджем Гроувзом состоится в Лондоне, предварительной датой является 25 февраля, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Чудинова Умар Кремлев.
Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма в Германии и завоевал вакантный титул чемпиона WBA во втором среднем весе. В феврале 2016-го немец также в Германии взял реванш, выиграв чемпионский пояс. В апреле стало известно, что
«Бой будет в Лондоне. Сейчас идут переговоры, а предварительная дата поединка — 25 февраля. Договорились без торгов, в них смысла сейчас нет. Нужно просто забрать свой титул, а потом уже диктовать условия, — сказал Кремлев по телефону. — К этому бою Федора в Серпухове готовит Алексей Галеев».
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