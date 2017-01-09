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https://sport.mail.ru/news/boxing/28369716/
9 января 2017, 18:41 | Бокс | Р-Спорт

Бой между Чудиновым и Гроувзом пройдет в Лондоне предварительно 25 февраля

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Super) во втором среднем весе между россиянином Федором Чудиновым и британцем Джорджем Гроувзом состоится в Лондоне, предварительной датой является 25 февраля, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Чудинова Умар Кремлев.

Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма в Германии и завоевал вакантный титул чемпиона WBA во втором среднем весе. В феврале 2016-го немец также в Германии взял реванш, выиграв чемпионский пояс. В апреле стало известно, что допинг-проба А, взятая у Штурма после поединка, показала наличие станозолола, входящего в перечень запрещенных препаратов. Согласно резолюции WBA ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA Super.

«Бой будет в Лондоне. Сейчас идут переговоры, а предварительная дата поединка — 25 февраля. Договорились без торгов, в них смысла сейчас нет. Нужно просто забрать свой титул, а потом уже диктовать условия, — сказал Кремлев по телефону. — К этому бою Федора в Серпухове готовит Алексей Галеев».
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