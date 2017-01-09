Матвей Коробов: Головкин нокаутирует Джейкобса за восемь раундов

«Стили делают поединки. Джейкобс хороший боец, но Головкин нокаутирует его за восемь раундов. Геннадий имеет слишком много навыков для Джейкобса. Если дистанция боя будет близкой, то Головкин быстро с ним расправится, Джейкобс не выдержит долго. В этом бою может быть лишь один исход.



Если вы вспомните наш бой с Джейкобсом в любителях, когда я нокаутировал его, то он не держал правильную дистанцию. И, несмотря на то, что наш бой был очень давно, он все ещё допускает одни и те же ошибки», — цитирует Коробова BoxingScene.