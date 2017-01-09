Матвей Коробов: Головкин нокаутирует Джейкобса за восемь раундов
Российский боксёр Матвей Коробов дал свой прогноз на исход боя между чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным и Дэниелом Джейкобсом, запланированного на 18 марта в
Нью-Йорке.
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«Стили делают поединки. Джейкобс хороший боец, но Головкин нокаутирует его за восемь раундов. Геннадий имеет слишком много навыков для Джейкобса. Если дистанция боя будет близкой, то Головкин быстро с ним расправится, Джейкобс не выдержит долго. В этом бою может быть лишь один исход.
Если вы вспомните наш бой с Джейкобсом в любителях, когда я нокаутировал его, то он не держал правильную дистанцию. И, несмотря на то, что наш бой был очень давно, он все ещё допускает одни и те же ошибки», — цитирует Коробова BoxingScene.
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