Россиянин Гусев проведет бой с французом Френуа за титул чемпиона Европы по боксу
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский боксер Вячеслав Гусев проведет бой за титул чемпиона Европы во втором полулегком весе против француза Гийома Френуа 3 марта во Франции. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Алексей Васильев.
«Гусев подписал контракт на бой», — сказал Васильев.
Поединок состоится в городе
31-летний Гусев, являющийся уроженцем Прокопьевска, одержал на профессиональном ринге 22 победы (шесть нокаутом) и потерпел три поражения. Последний поединок он провел в декабре 2015 года.
В активе 33-летнего Френуа 42 победы (10 нокаутом) и одно поражение. Титул чемпиона Европы он завоевал в ноябре прошлого года.
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