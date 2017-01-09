Россиянин Гусев проведет бой с французом Френуа за титул чемпиона Европы по боксу

«Гусев подписал контракт на бой», — сказал Васильев.

Поединок состоится в городе Сен-Кантен.

31-летний Гусев, являющийся уроженцем Прокопьевска, одержал на профессиональном ринге 22 победы (шесть нокаутом) и потерпел три поражения. Последний поединок он провел в декабре 2015 года.

В активе 33-летнего Френуа 42 победы (10 нокаутом) и одно поражение. Титул чемпиона Европы он завоевал в ноябре прошлого года.