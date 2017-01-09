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https://sport.mail.ru/news/boxing/28368780/
9 января 2017, 17:36 | Бокс | ТАСС

Россиянин Гусев проведет бой с французом Френуа за титул чемпиона Европы по боксу

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский боксер Вячеслав Гусев проведет бой за титул чемпиона Европы во втором полулегком весе против француза Гийома Френуа 3 марта во Франции. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина Алексей Васильев.

«Гусев подписал контракт на бой», — сказал Васильев.

Поединок состоится в городе Сен-Кантен.

31-летний Гусев, являющийся уроженцем Прокопьевска, одержал на профессиональном ринге 22 победы (шесть нокаутом) и потерпел три поражения. Последний поединок он провел в декабре 2015 года.

В активе 33-летнего Френуа 42 победы (10 нокаутом) и одно поражение. Титул чемпиона Европы он завоевал в ноябре прошлого года.
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