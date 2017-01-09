В какую сумму обойдется казахстанцам поездка на бой Головкин - Джейкобс в Нью-Йорке?

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Ради боев чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадия Головкина казахстанцы готовы не только просыпаться в семь утра, но и отправиться непосредственно на место событий. Тем более, что сейчас это стало вполне легко и доступно.

Корреспондент Vesti.kz узнал, в какую сумму обойдется одному казахстанцу поездка на бой Головкин — Джейкобс, который состоится 18 марта в Нью-Йорке.

Так, на примере одной из казахстанских турфирм, самый дешевый вариант составляет 1380 долларов (или 455 000 тенге) на человека, рассчитанный на время с 16 по 22 марта.

В стоимость путевки входит перелет туда и обратно (580 долларов), виза (190 долларов), отель Pensylvania, который находится в 200 метрах от арены MSG (350 долларов при двухместном расселении и 688 при одноместном), билет на бой (самый дешевый — 253 доллара) и страховка (7 долларов). При этом желающим более комфортные условия за дополнительную плату предусматривается улучшение пакета.

«Данные туры — индивидуальные. То есть не предусматривается наличие гида, который бы встречал группу казахстанцев на месте, сопровождал их по городу или же проводил экскурсии. В путевку входят авиаперелет, проживание в отеле, который находится недалеко от Madison Square Garden, а также стоимость билета на сам бой.

Следует учитывать, что сумма стоимости путевки является самой минимальной. То есть мы можем предоставить несколько вариантов перелета, проживание в более дорогом отеле, включить дополнительные услуги, а также предоставим возможность покупки билета на близкие к рингу ряды, — прокомментировала начальник отдела туризма Travel Express Оксана Щур.

Также турфирмы предлагают помощь в получении визы. Длительность процесса заключается только в назначении консулом времени собеседования. Ответ на заявку правительственное лицо сообщает сразу же после беседы.

«При оформлении визы мы помогаем правильно заполнить анкету, записываем на собеседование, составляем список документов, необходимых для предоставления, и проверяем правильность. И уже после проверки отправляем клиента на собеседование, которое человек должен пройти сам на встрече с консулом, — говорит Щур. — Стоит отметить, что ответ консул называет там же, во время собеседования. Клиент не теряет время на рассмотрение. Консул после проверки документов и общения сразу заявляет одобрена ли заявка».

Как оказалось, такие путевки пользуются большим спросом. И на каждое событие собирается большое количество желающих, среди которых есть и постоянные клиенты.

«Конкретно мы часто используем данную практику. В последний раз отправляли людей в Великобританию на поединок Головкина с Бруком. И хочу сказать, что достаточно много было клиентов. Уже даже есть постоянные клиенты, которую пользуются нашей услугой на посещение нескольких последних боев Геннадия», — отмечает Оксана Щур.

Если говорить непосредственно про бой Головкин — Джейкобс, то по ряду нескольких причин начать бронировать себе место лучше уже сейчас. Связано это непосредственно с покупкой более дешевых билетов на перелет и на сам поединок.

«Мы рекомендуем начинать бронирование именно в данное время, потому что сейчас можно выкупить самые дешевые билеты на рейс и на поединок. Кроме того, с учетом наплыва желающих, можно подобрать наиболее дешевое размещение в отеле. И, конечно же, меньше временных проблем возникнет с оформлением визы. Бывает такое, что при подаче заявки на собеседование, клиента могут записать на прием, который состоится, например, через две недели или месяц», — предупреждает Щур.

Билеты на все поединки Головкина можно получить в электронном виде, с которыми без проблем пропустят на арену.

«Билеты на бой оформляем мы и получаем их в электронном формате, — рассказывает Щур. — Бывает, конечно, и такое, что для входа на арену необходим оригинал билета. В таком случае наш партнер привозит билеты в гостиницу к клиенту. Никаких проблем не возникает. Но конкретно на бой Головкина билеты принимаются в электронном варианте, и клиенты их получают еще в Алматы».

Напомним, поединок Головкин-Джейкобс состоится в Нью-Йорке 18 марта на арене Madison Square Garden. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США. Для Головкина это станет вторым подобным опытом в карьере.

В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны.

Добавим, что букмекеры выставили непривычно высокий коэффициент на победу Головкина против Джейкобса. Ранее конторы никогда не предлагали такие высокие коэффициенты на победу Головкина. До этого самый весомый показатель был в поединке с поляком Гжегожом Прокса в 2010 году, где на победу GGG предлагали коэффициент 1.30.