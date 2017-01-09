Лидеры мужской сборной России по боксу ведут подготовку на сборе в Сочи
Все ведущие боксеры мужской сборной России начали подготовку к новому сезону в Сочи, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Олег Меньшиков.
Россияне на Олимпийских играх 2016 года завоевали одну золотую (Евгений Тищенко, весовая категория до 81 килограмма), одну серебряную (Михаил Алоян, до 52 кг) и две бронзовые (Владимир Никитин, до 56 кг и Виталий Дунайцев, до 64 кг) медали. Состав команды сформирован по итогам чемпионата страны проходившего в ноябре в Оренбурге. Некоторые призеры и участники Игр в
«Вчера в Сочи начался первый тренировочный сбор нашей команды, — сказал в телефонном разговоре Меньшиков. — В нем принимают участие 59 человек, включая и спортсменов из молодежной сборной России. В том числе и все первые номера команды, выступавшие на Олимпийских играх — за исключением Артема Чеботарева, перешедшего в профессионалы».
Собеседник агентства добавил, что первый этап подготовки продлится до 30 января.
«После этого часть наших боксеров выступит на мемориале Иштвана Бочкаи в Дебрецене (сроки проведения соревнования — с 7 по 12 февраля), команда будет представлена не в полном составе, — продолжил специалист. — В Венгрии будут боксировать ребята, которые в случае успешного выступления могут выполнить норматив звания “Мастер спорта международного класса”. А все ведущие боксеры в количестве 10 человек выступят на турнире “Странджа” в Софии (сроки — с 20 по 27 февраля)».
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