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https://sport.mail.ru/news/boxing/28368341/
9 января 2017, 16:46 | Бокс | Sports.kz

СМИ считают, что Канело бьет по корпусу лучше Головкина

Сайт BlackSportsOnline.com сравнил боксеров Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) по одному из параметров, сообщает Sports.kz.

Сайт BlackSports<span class=stop>Online</span>.com сравнил боксеров Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) по одному из параметров сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Нужна броня на ребра, когда Канело наносит удар. Я действительно считаю, что Канело бьет по корпусу лучше GGG. Зато GGG обычно ломает сопернику глазницу (отсылка к бою Головкина с Бруком. — прим.)», — пишет ведущий твиттера Black Sports Online.

Ранее сайт ElPasoTimes.com подвел итоги года и опубликовал список номинаций, в восьми из которых победил Головкин. Так, журналисты издания, в отличие от их коллег из BlackSportsOnline.com, считают, что у GGG нет соперников, когда речь идет об ударах по корпусу.

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