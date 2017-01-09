СМИ считают, что Канело бьет по корпусу лучше Головкина

«Нужна броня на ребра, когда Канело наносит удар. Я действительно считаю, что Канело бьет по корпусу лучше GGG. Зато GGG обычно ломает сопернику глазницу (отсылка к бою Головкина с Бруком. — прим.)», — пишет ведущий твиттера Black Sports Online.



Ранее сайт ElPasoTimes.com подвел итоги года и опубликовал список номинаций, в восьми из которых победил Головкин. Так, журналисты издания, в отличие от их коллег из BlackSportsOnline.com, считают, что у GGG нет соперников, когда речь идет об ударах по корпусу.