СМИ считают, что Канело бьет по корпусу лучше Головкина
Сайт BlackSportsOnline.com сравнил боксеров Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО) по одному из параметров, сообщает Sports.kz.
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«Нужна броня на ребра, когда Канело наносит удар. Я действительно считаю, что Канело бьет по корпусу лучше GGG. Зато GGG обычно ломает сопернику глазницу (отсылка к бою Головкина с Бруком. — прим.)», — пишет ведущий твиттера Black Sports Online.
Ранее сайт ElPasoTimes.com подвел итоги года и опубликовал список номинаций, в восьми из которых победил Головкин. Так, журналисты издания, в отличие от их коллег из BlackSportsOnline.com, считают, что у GGG нет соперников, когда речь идет об ударах по корпусу.
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