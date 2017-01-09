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https://sport.mail.ru/news/boxing/28367549/
9 января 2017, 15:37 | Бокс | Чемпионат.com

Дэвид Прайс проведёт бой против Кристиана Хаммера

Британский супертяжеловес Дэвид Прайс (21−3−0, 18 КО) проведёт свой следующий поединок 4 февраля против немецкого боксёра Кристиана Хаммера (20−4−0, 11 КО), сообщает BoxingScene.

Встреча этих супертяжей пройдёт в рамках запланированного на указанную дату в Лондоне турнира, главным событием которого будет поединок между Крисом Юбенком-младшим и Ренольдом Куинланом.

Последний свой бой Прайс провёл в октябре 2016 года против Ивицы Пековича, в котором победил техническим нокаутом.
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