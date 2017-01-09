Дэвид Прайс проведёт бой против Кристиана Хаммера

Встреча этих супертяжей пройдёт в рамках запланированного на указанную дату в Лондоне турнира, главным событием которого будет поединок между Крисом Юбенком-младшим и Ренольдом Куинланом.



Последний свой бой Прайс провёл в октябре 2016 года против Ивицы Пековича, в котором победил техническим нокаутом.