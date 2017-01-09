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В их число вошел и поединок чемпиона мира в среднем весе по версии WBA казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), которому принадлежит титул регулярного чемпиона WBA.

«В этом бою будут сражаться два чемпиона мира в среднем весе. Любой другой результат, кроме нокаута, будет считаться сюрпризом. И в этом поединке такое возможно. Несмотря на все предстартовые расклады, Головкин будет считаться явным фаворитом, так как технически сильнее соперника», — отмечает GNP.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США поединок покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. В Казахстане вечер бокса будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

В андеркарте вечера бокса Головкин — Джейкобс выступит чемпион мира по в наилегчайшем весе по версии WBC Роман «Чоколатито» Гонсалес из Никарагуа (46−0, 38 КО), чьим соперником станет Висаксил Вангек из Таиланда (41−4−1, 38 КО). Также ожидается участие и чемпиона WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (11−0, 10 КО).