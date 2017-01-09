Василий Ломаченко отобрал у Геннадия Головкина звание лучшего боксера года по версии WBN
Украинский боксер Василий Ломаченко стал победителем в номинации «Лучший боксер 2016 года» по версии авторитетного портала WorldBoxingNews (WBN).
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В голосовании читателей Ломаченко набрал 2073 голосов и почти в два раза опередил британца Карла Фрэмптона (1293). Третьим стал филиппинец Мэнни Пакьяо (1154), за которым следуют американец Теренс Кроуфорд (705), никарагауанец Роман Гонсалес (191) и еще один представитель США Андре Уорд (189).
В 2016 году Ломаченко досрочно выиграл два боя. В июне он нокаутировал пуэрториканца Романа Мартинеса и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе, а в ноябре нанес первое поражение в карьере Николасу Уолтерсу из Ямайки. Украинцу также принадлежит пояс WBO в полулегком весе.
Таким образом, Ломаченко прервал трехлетнюю гегемонию казахстанца Геннадия Головкина, который выигрывал приз WBN в 2014, 2015 и 2016 году.
Отметим, что Головкин по итогам 2016 года признан лучшим средневесом по версии американского издания Bad Left Hook и победил в восьми номинациях сайта El Paso Times.
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