Заб Джуда вернётся на ринг 21 января
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Заб Джуда (42−9, 29 KO) вернётся на ринг 21 января в Трентоне (штат
Нью-Джерси, США).
На эту дату у американского боксёра запланирован поединок с Хорхе Луисом Мангуей (13−7−0, 5 КO). Бой, заявленный как 10-раундовый, будет проходить в категории первого полусреднего веса, сообщает Fightnews.
Последний раз Джуда выходил на ринг в декабре 2013 года против Поли Малиньяджи, от которого потерпел поражение единогласным решением судей.
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