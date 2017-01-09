Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28366573/
9 января 2017, 14:31 | Бокс | Чемпионат.com

Заб Джуда вернётся на ринг 21 января

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Заб Джуда (42−9, 29 KO) вернётся на ринг 21 января в Трентоне (штат Нью-Джерси, США).

На эту дату у американского боксёра запланирован поединок с Хорхе Луисом Мангуей (13−7−0, 5 КO). Бой, заявленный как 10-раундовый, будет проходить в категории первого полусреднего веса, сообщает Fightnews.

Последний раз Джуда выходил на ринг в декабре 2013 года против Поли Малиньяджи, от которого потерпел поражение единогласным решением судей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена