Заб Джуда вернётся на ринг 21 января

На эту дату у американского боксёра запланирован поединок с Хорхе Луисом Мангуей (13−7−0, 5 КO). Бой, заявленный как 10-раундовый, будет проходить в категории первого полусреднего веса, сообщает Fightnews.



Последний раз Джуда выходил на ринг в декабре 2013 года против Поли Малиньяджи, от которого потерпел поражение единогласным решением судей.