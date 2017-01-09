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https://sport.mail.ru/news/boxing/28366557/
9 января 2017, 14:23 | Бокс | Sports.kz

Санчес не стал лучшим тренером-2016 по версии WBN

Британский сайт Worldboxingnews.net объявил победителей итоговых номинаций 2016 года, сообщает Sports.kz.

Британский сайт Worldboxingnews.net объявил победителей итоговых номинаций 2016 года сообщает Sports.kz. Увеличить
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В номинации «Лучший тренер года» победителем посмертно был признан экс-наставник Романа Гонсалеса Арнульфо Обандо, скончавшийся в ноябре. Кроме него на эту награду претендовали тренер Карла Фрэмптона Шейн Макгиган и Абель Санчес, работающий с Геннадием Головкиным, Муратом Гассиевым и Денисом Шафиковым.

Напомним, сам Головкин впервые с 2013 года не был номинирован на звание «Боец года». Победителем в этой категории стал украинец Василий Ломаченко.

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