Санчес не стал лучшим тренером-2016 по версии WBN

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В номинации «Лучший тренер года» победителем посмертно был признан экс-наставник Романа Гонсалеса Арнульфо Обандо, скончавшийся в ноябре. Кроме него на эту награду претендовали тренер Карла Фрэмптона Шейн Макгиган и Абель Санчес, работающий с Геннадием Головкиным, Муратом Гассиевым и Денисом Шафиковым.

Напомним, сам Головкин впервые с 2013 года не был номинирован на звание «Боец года». Победителем в этой категории стал украинец Василий Ломаченко.