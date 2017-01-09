Санчес не стал лучшим тренером-2016 по версии WBN
Британский сайт Worldboxingnews.net объявил победителей итоговых номинаций 2016 года, сообщает Sports.kz.
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В номинации «Лучший тренер года» победителем посмертно был признан
Напомним, сам Головкин впервые с 2013 года не был номинирован на звание «Боец года». Победителем в этой категории стал украинец Василий Ломаченко.
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