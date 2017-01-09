Лисицын: Женская сборная России по боксу начнет сезон в феврале на турнире в Швеции

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянки завоевали одну медаль — бронзовым призером турнира стала Анастасия Белякова (весовая категория до 60 килограммов).

«15 января у нас начинается первый втягивающий сбор, который пройдет в Красноармейске, — сказал в телефонном разговоре Лисицын. — На него приглашены 40 спортсменок. После углубленного медицинского обследования мы будем тренироваться на протяжении трех недель, а в начале февраля команда в составе восьми девушек поедет на хороший по составу турнир в Швецию».

«Это очень популярное соревнование, которое длится три дня. В нем выступают спортсменки из довольно большого количества европейских стран, — продолжил собеседник агентства. — Уровень соперничества получается очень плотным, поэтому мы планируем проверить наших молодых девушек. В дальнейшем мы рассчитываем принять участие в турнирах в Казахстане и Болгарии».