Лисицын: Женская сборная России по боксу начнет сезон в феврале на турнире в Швеции
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Главный тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын сообщил агентству «Р-Спорт», что команда после январского тренировочного сбора, который пройдет в Московской области, в феврале примет участие в престижном турнире в Швеции.
На Олимпийских играх 2016 года в
«15 января у нас начинается первый втягивающий сбор, который пройдет в Красноармейске, — сказал в телефонном разговоре Лисицын. — На него приглашены 40 спортсменок. После углубленного медицинского обследования мы будем тренироваться на протяжении трех недель, а в начале февраля команда в составе восьми девушек поедет на хороший по составу турнир в Швецию».
«Это очень популярное соревнование, которое длится три дня. В нем выступают спортсменки из довольно большого количества европейских стран, — продолжил собеседник агентства. — Уровень соперничества получается очень плотным, поэтому мы планируем проверить наших молодых девушек. В дальнейшем мы рассчитываем принять участие в турнирах в Казахстане и Болгарии».
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