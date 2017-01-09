Boxingnews24.com: Головкину нельзя слишком затягивать поединок с Джейкобсом

«Джейкобс обладает хорошей силой удара, но все же он много пропускает и он не самый быстрый боксер. Он не сможет побить Головкина со своей скоростью рук. Для Джейкобса легче всего добиться победы в случае, если он начнет обмениваться с GGG ударами, поймав его мощным «выстрелом». Так Дэниэл выиграл в своих последних поединках с Серхио Морой и Питером Куиллином. Джейкобс даже не пытался боксировать с кем-либо из тех парней. Он пошел на них с сильными ударами, и как только нанес урон, быстро с ними закончил. У Головкина довольно хороший джеб и он, скорее всего, окажется лучше Джейкобса, боксируя издали. Но держаться вдали — не его стиль. Он будет оказывать давление на Джейкобса, навязывая ему войну.

Чего GGG делать нельзя, это слишком затягивать, пытаясь выполнить очередной нокаут, потому что тогда он окажется в рискованной ситуации. Джейкобс является одним из тех боксеров, которые любят пользоваться ошибками соперника, когда он становится неаккуратным. Он обладает тяжелыми руками и способен вас «потрепать» левыми хуками и ударами правой, если вы пойдете вперед, не прикрывшись, — пишется в статье.