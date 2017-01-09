Boxingnews24.com: Головкину нельзя слишком затягивать поединок с Джейкобсом
Обозреватель сайта Boxingnews24.com Джефф Араноу считает, что Дэниэл Джейкобс может добиться победы над Геннадием Головкиным, если будет придерживаться привычной для себя тактики наступления и обмена ударами, пишет Sports.kz.
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«Джейкобс обладает хорошей силой удара, но все же он много пропускает и он не самый быстрый боксер. Он не сможет побить Головкина со своей скоростью рук. Для Джейкобса легче всего добиться победы в случае, если он начнет обмениваться с GGG ударами, поймав его мощным «выстрелом». Так Дэниэл выиграл в своих последних поединках с Серхио Морой и Питером Куиллином. Джейкобс даже не пытался боксировать с
Чего GGG делать нельзя, это слишком затягивать, пытаясь выполнить очередной нокаут, потому что тогда он окажется в рискованной ситуации. Джейкобс является одним из тех боксеров, которые любят пользоваться ошибками соперника, когда он становится неаккуратным. Он обладает тяжелыми руками и способен вас «потрепать» левыми хуками и ударами правой, если вы пойдете вперед, не прикрывшись, — пишется в статье.
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